За первое полугодие 2020 г. на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 210 тыс. т черных металлов и изделий из них на общую сумму 512 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, эта группа товаров стала самой востребованной у участников торгов, обеспечив 23% товарооборота БУТБ в январе-июне. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 3% в натуральном выражении и на 2% в стоимостном.

Как пояснил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, достичь более высоких показателей помешала пандемия коронавируса и вызванное ей замедление деловой активности в основных странах-поставщиках металла – России и Украине.

«Беларусь – металлозависимая страна. Ежегодно наш промышленный сектор потребляет около 2 миллионов тонн продукции черной металлургии, которая импортируется преимущественно из Российской Федерации и частично из Украины. На фоне жестких карантинных мер, введенных в этих странах, спрос на металл существенно снизился. Соответственно, и котировки на биржевом рынке тоже пошли вниз. Поскольку российская экономика только начинает восстанавливаться после локдауна, а в Украине этот процесс еще даже не начался, о восходящем тренде говорить пока рано. Учитывая ситуацию на внешних рынках, каких-то серьезных изменений в ценовой динамике раньше начала следующего года, я думаю, ожидать не стоит», – считает представитель БУТБ.

В целом с начала года на БУТБ совершено более 130 тыс. сделок с металлопродукцией на сумму 642 млн BYN. В тройку товаров-бестселлеров вошли черные металлы и изделия из них, электротехническая продукция, а также лом и отходы черных и цветных металлов.