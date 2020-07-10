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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УМЕНЬШИЛИСЬ НА 12,4%


16:51 10.07.2020

В консолидированный бюджет Брестской области за январь-июнь 2020 года поступило 712,5 млн рублей налогов и иных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, в сопоставимых ценах платежи консолидированного бюджета уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 12,4%, или на 100,9 млн рублей.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (329,9 млн руб. или 46,3%), акцизов (56,2 млн руб. или 7,9%), налога на недвижимость (49,6 млн руб. или 7,0%), налога на добавленную стоимость (46,7 млн руб. или 6,6%), дивидендов и части прибыли (46,8 млн руб. или 6,6%), налога при упрощенной системе налогообложения (36,5 млн руб. или 5,1%).

Государственными организациями уплачено в бюджет 438,6 млн рублей, или 61,6% от всех поступлений, негосударственными – 214,5 млн руб, или 30,1%.

От индивидуальных предпринимателей поступило 35,4 млн рублей (5,0%), от физических лиц – 24,0 млн руб. или 3,4%.
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