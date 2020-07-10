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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫДАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВТОБУСНОМУ ПАРКУ БАРАНОВИЧЕЙ ЗА ОТКАЗ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА
16:07 10.07.2020
ОАО «Автобусный парк Барановичи» отказало УП «Минсктранс» в заключении договора на оказание услуг пассажирского терминала. Это было установлено Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе антимонопольного расследования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в частности, было отказано в реализации и бронировании билетов пассажирам в кассах автовокзала Барановичей, размещении информации о времени отправления и прибытия, предоставлении площадки на перронах терминалов для посадки (высадки) пассажиров и др. для выполнения международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении по маршруту «Минск-Варшава» и «Варшава-Минск» с остановкой на автовокзале.
«В действиях общества были обнаружены признаки нарушения подпункта 1.5 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», -отметили в ведомстве.
В результате МАРТ выдало предупреждение ОАО «Автобусный парк Барановичи». Обществу указано на необходимость пересмотреть с учетом требований антимонопольного законодательства принятое решение об отказе от заключения с УП «Минсктранс» договора на оказание услуг пассажирского терминала.
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