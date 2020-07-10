Пять новых машин скорой медицинской помощи переданы сегодня учреждениям здравоохранения Витебской области. Церемония состоялась на главной площади Новополоцка. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого, "ключи врученыглавврачам Новополоцкой, Россонской и Полоцкой больниц. Еще две машины переданы в Витебскую областную больницу".

Спонсором приобретения автомобилей выступил учредитель группы компаний ООО "Интерсервис" (Новополоцк) Николай Воробей.

Ранее организация передала один автомобиль для Верхнедвинской больницы, а общая сумма спонсорской помощи, направленной в том числе на приобретение СИЗов и медоборудования, составила свыше Br890 тыс.