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ЭКОНОМИКА РБ
ПЯТЬ НОВЫХ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕДАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
15:37 10.07.2020
Пять новых машин скорой медицинской помощи переданы сегодня учреждениям здравоохранения Витебской области. Церемония состоялась на главной площади Новополоцка. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого, "ключи врученыглавврачам Новополоцкой, Россонской и Полоцкой больниц. Еще две машины переданы в Витебскую областную больницу".
Спонсором приобретения автомобилей выступил учредитель группы компаний ООО "Интерсервис" (Новополоцк) Николай Воробей.
Ранее организация передала один автомобиль для Верхнедвинской больницы, а общая сумма спонсорской помощи, направленной в том числе на приобретение СИЗов и медоборудования, составила свыше Br890 тыс.
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