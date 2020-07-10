Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 71 компании в качестве резидента ПВТ.

Как сообщает сайт ПВТ, компании специализируются в сферах медицины, логистики, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, игровой индустрии, а также разработки ПО для агропромышленного комплекса.

Один из ярких представителей медтеха – компания «Вайс ЭйАй». Она разрабатывает мобильное и веб-приложение «Skinive», которое занимается диагностикой различных заболеваний кожи. Решение в сфере телемедицины предлагает ООО «ХелсМэй». Оно планирует создавать платформу 2doc.health, благодаря которой пациент не только сможет получить онлайн-консультацию специалиста, но и вызвать врача на дом, записаться на прием или сдачу анализов, а также заказать их расшифровку.

Сфера финтеха, среди прочих, представлена ООО «Софтклуб». Резидент планирует оказывать услуги по автоматизации организаций банковского и финансового секторов экономики. К слову, компания уже обслуживает 23 из 29 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Беларуси.

Индустрию развлечений представляют ООО «Байрил», ООО «ЭппсХаб» и ООО «ЮТЕНОМ», которые разрабатывают игры для iOS и Android. ООО «Хайкор Геймз» помимо создания развлекательных приложений займётся ПО для автоматизации финансовой аналитики и мобильного маркетинга.

Кроме белорусских, в состав ПВТ вошли компании из Великобритании, Германии, Израиля, США и Швейцарии, в том числе 9 центров разработки зарубежных корпораций.

ООО «Теалиум Бел» в качестве представителя международной группы компаний Tealium (293-е место в рейтинге Deloitte Technology Fast 500 – 500 самых быстро растущих компаний в Северной Америке) займется разработкой веб-платформы для управления информацией о посещаемости сайтов компаний. ООО «Фэйрмаркит» в качестве центра разработки корпорации «ФЭЙРМАРКИТ ИНК.» (США) планирует разработку SAAS-платформы Fairmarkit.com для отделов закупок крупных корпораций. «Биллверк ГмбХ» (Германия) со своей белорусской «дочкой» ООО «Билверк» будет разрабатывать платформы для упрощения финансового документооборота.

ООО «Купл БиУай» в качестве центра разработки Coople Holding AG (Швейцария) планирует заниматься разработкой платформы для обеспечения кадрового процесса «по запросу» с использованием собственного алгоритма сопоставления для сфер гостиничного бизнеса, организации мероприятий, розничной торговли, логистики, услуг аэропорта, работы в офисе и других областях. Созданием программных решений в сферах интернета вещей и информационной безопасности займется ООО «Файердом Бел» (центр разработки израильской «Файердом Лтд.»).

Британская AWTG LIMITED открыла в Минске и Бресте центры разработки ООО «АВТГ», чтобы создавать ПО в трех направлениях – медицине, автоматизации данных и управлении крупными торговыми центрами. Еще один представитель Великобритании – компания «ДЭЛЬТАТРЭ ГРУП ЛИМИТЕД» - вошла в ПВТ с белорусским филиалом ООО «Дэльтатрэ». Она займется разработкой ПО для организации и обслуживания прямых трансляций международных спортивных мероприятий.

Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 886 компаний, в которых работает около 63 тысяч человек.