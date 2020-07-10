МТС Cloud начал предоставлять услуги по резервному копированию (BaaS) и аварийному восстановлению (DRaaS) данных в «облаке» с помощью решений от Veeam.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это позволит компаниям обеспечить бесперебойную работу, защитить данные от потерь во всех IТ-средах и оптимизировать бизнес-процессы.

МТС Cloud предлагает воспользоваться решениями BaaS: Veeam Backup&Replication позволяет делать резервные копии виртуальных машин, размещенных непосредственно в МТС Cloud, а Veeam Cloud Connect Backup позволяет бэкапировать объекты с площадки клиента в облако МТС. Предусмотрено резервное копирование не только виртуальной, но и физической инфраструктуры (сервера или рабочей станции) при помощи Veeam Agent.

Многофункциональные решения BaaS позволяют делать резервные копии всех широко используемых операционных систем, баз данных и приложений с возможностью гранулярного восстановления файлов, документов, электронных писем без воссоздания всей системы. Эти сервисы востребованы компаниями, которые ежедневно аккумулируют большие объемы данных в своей IT-инфраструктуре — это банки, транспортные и страховые компании, ретейл и др.

В МТС Cloud также доступно аварийное восстановление виртуальных машин как сервис (DRaaS) на базе Veeam Cloud Connect Replication. В случае аварии или отказа собственной инфраструктуры клиент за считанные минуты может запустить ее полностью работоспособную копию в «облаке» МТС. После восстановления системы можно переключиться обратно с сохранением всех изменений, которые произошли за это время.

При помощи Veeam можно организовать бесшовную миграцию виртуальных машин клиента с любой виртуальной площадки в «облако» МТС. Безопасность обеспечивается защищенными каналами и протоколами передачи данных, возможностью самостоятельного шифрования информации клиентом, а также отказоустойчивой инфраструктурой МТС Cloud.

«Для бизнеса, особенно работающего в онлайн, критически важна бесперебойность сервиса. Белорусские компании могут использовать передовые мировые решения в области резервного копирования от Veeam. Они обеспечат не только полную сохранность и целостность данных, но и непрерывность бизнеса в случае аварии на стороне клиента. Для бэкапирования мы предоставляем частное «облако» МТС, полностью гарантируя надежность и конфиденциальность», - подчеркнул начальник управления инновационных решений компании МТС Артем Максименко.

«Veeam — на 100% партнерский бизнес, и мы очень рады началу работы с таким сильным партнером в Беларуси. Уверен, что благодаря МТС Cloud и Veeam все больше компаний смогут вывести защиту данных на новый уровень, обеспечить непрерывность бизнеса и оценить все преимущества простых, удобных и надежных решений Veeam», - добавил Владимир Клявин, региональный директор Veeam по России, СНГ, Украине и Грузии.

Услуги доступны в МТС Cloud в формате ежемесячной подписки. Стоимость зависит от количества бэкапируемых объектов, их типа и объема выделенного дискового пространства. Что касается аварийного восстановления — вычислительные ресурсы оплачиваются по факту их использования.