Предприятия концерна «Беллесбумпром» в июне экспортировали продукции на 28,8% больше, чем за май.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, если в мае экспорт по концерну составлял 36,9 млн долларов США, то уже в июне экспортная выручка достигла 47,5 млн долларов США.

Негативное влияние на ритмичность экспортных отгрузок предприятия концерна ощутили уже в конце марта. Из-за введенных карантинных мер, закрытых границ и остановки работы торговых центров на основных рынках сбыта большинство зарубежных покупателей продукции предприятий концерна заявили о приостановке закупок. В результате в марте экспорт по сравнению с февралем упал на 2%. При этом пик падения объемов экспорта произошел в апреле, когда он снизился еще на 28,2% и составил всего 35,5 млн долларов США.

Сложившаяся ситуация отразилась на деятельности предприятий в целом, поскольку большинство из них являются экспортоориентированными – порядка 70% произведенной продукции предприятия поставляют на внешние рынки. Пришлось в апреле-мае снизить объемы производства, поскольку на складах осталась та продукция, которую планировалось экспортировать. Так, если в марте было произведено продукции на 166,3 млн рублей, то уже в апреле на 140,6 млн рублей, а в мае – на 122,9 млн рублей.

Ситуация начала выправляться, как и прогнозировали в концерне, в последних числах мая и вышла на устойчивую положительную динамику в июне. Возобновились экспортные поставки, начали снижаться складские запасы и наращиваться объемы производства.

В июне предприятия отрасли произвели продукции на 153 млн рублей. Это на 9,8% больше, чем в июне 2019 года и на 24,5% больше, чем в мае текущего года. В целом темп роста объема производства продукции промышленности за первое полугодие текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 101,9%. Складские запасы в июне по сравнению с апрелем снизились на 4,4%.

По прогнозам, тенденция роста активности на внешних рынках будет заметна и в последующие месяцы. С учетом имеющихся у предприятий концерна экспортных заказов на ближайшие месяцы, объемы валютной выручки должны прирасти. Это позволит постепенно восстановить темпы экспортной деятельности и выйти на устойчивый ритм работы предприятий в целом.