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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 64,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - МИНЗДРАВ


13:59 10.07.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года выросло до 64,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 10 июля зарегистрированы 64 тыс. 604 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 54 тыс. 254 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 193 человека, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 111 тыс. 614 тестов.
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