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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ СУММА ШТРАФОВ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 4,7 ТЫС. РУБЛЕЙ - МАРТ


13:38 10.07.2020

За нарушение законодательства о биржевых сделках сумма штрафов в январе-мае 2020 года составила более 4,7 тыс. рублей.

«В январе-мае 2020 года за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки 53 должностным лицам судом вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 4765,5 рублей, 23 должностным лицам выданы предупреждения», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров № 839 от 8 октября 2015 г.

Согласно пункту 4 Положения, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

МАРТ также напоминает о необходимости хозяйствующими субъектами заключения на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» сделок по экспорту продукции, не относящихся к изъятиям, установленным постановлением Совета министров от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах.
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