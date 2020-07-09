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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО «ПУШКИНСКАЯ» С 13 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ
12:55 10.07.2020
В связи с проведением ремонтных работ с 13 июля будет полностью закрыт выход №1-1 станции «Пушкинская».
Как сообщает пресс-служба метрополитена, продлится ремонт по 31 июля 2020 года.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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