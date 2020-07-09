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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БГУ И КОМПАНИЯ ISSOFT ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «IT - ШКОЛАМ И ДЕТЯМ»
12:48 10.07.2020
Национальный центр устойчивого развития БГУ совместно с IТ-компанией ISsoft запустили проект «IT - школам и детям».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, он направлен на оказание помощи в укреплении материально-технической базы региональных школ Беларуси. Инициатива предполагает передачу техники в кабинеты информатики для проведения занятий и самоподготовки школьников.
Первыми обладателями десяти персональных компьютеров, ЖК-мониторов, двух лазерных принтеров стали учащиеся Дашковской средней школы Могилевской области.
В рамках проекта планируется установление сотрудничества и с другими белорусскими IT-компаниями для совместной поддержки школ.
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