В Витебской таможне более 95% импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС партий товаров оформляется менее чем за 2 часа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в первом полугодии 2020 года данный показатель на 14% превысил аналогичный за 2019 год.

Сокращение сроков выпуска товаров свидетельствует об эффективности предпринимаемых таможней мер по сокращению времени оформления товаров.

Доля экспортируемых с таможенной территории ЕАЭС партий товаров, оформленных менее чем за 5 минут, составила 94%, что также превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 9%.

Эффективно реализуется бесконтактный метод работы: более 9 тыс. партий вывозимых товаров были выпущены автоматически, то есть без участия должностного лица таможни.

Комплекс мероприятий по упрощению ведения внешнеэкономической деятельности позволяет сократить затраты субъектов хозяйствования и создать комфортные условия для ведения бизнеса.