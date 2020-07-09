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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 95% ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС ПАРТИЙ ТОВАРОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНЕЙ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 2 ЧАСА
12:27 10.07.2020
В Витебской таможне более 95% импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС партий товаров оформляется менее чем за 2 часа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в первом полугодии 2020 года данный показатель на 14% превысил аналогичный за 2019 год.
Сокращение сроков выпуска товаров свидетельствует об эффективности предпринимаемых таможней мер по сокращению времени оформления товаров.
Доля экспортируемых с таможенной территории ЕАЭС партий товаров, оформленных менее чем за 5 минут, составила 94%, что также превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 9%.
Эффективно реализуется бесконтактный метод работы: более 9 тыс. партий вывозимых товаров были выпущены автоматически, то есть без участия должностного лица таможни.
Комплекс мероприятий по упрощению ведения внешнеэкономической деятельности позволяет сократить затраты субъектов хозяйствования и создать комфортные условия для ведения бизнеса.
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