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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ МИНИМУМ ЗАРПЛАТЫ НА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ


11:55 10.07.2020

Александр Лукашенко поручил законодательно установить новый минимум заработной платы, который должны соблюдать частные предприятия. Поручение он озвучил сегодня во время посещения ЗАО «Атлант».

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, Атлант, МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий.

«Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», - заявил он.
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