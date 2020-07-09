Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси (ЦСОТ НАН Беларуси) разработал технологию изготовления эффективных широкополосных светодиодов на основе «синего» светодиода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, технология позволяет создавать эффективные широкополосные желтые, зеленые и красные светодиоды (СИД) за счет люминофорного преобразования излучения синего светодиода. В основе технологии лежат собственные ноу-хау в области люминофоров.

Технология отличается новизной, простотой, низкой себестоимостью, высокой эффективностью и хорошей воспроизводимостью параметров. Комбинация широкополосных цветных СИДов позволяет получать белый свет с гладким, без резких пиков спектром и индексом цветопередачи более 95, что практически невозможно при использовании традиционных монохромных светодиодов. Технология позволяет получать светодиодные модули с заданным спектральным распределением в видимой области спектра, в том числе с излучением близким к солнечному спектру (так называемые Sunlike светодиоды). Разработанная технология уже успешно применяется Государственным предприятием «ЦСОТ НАН Беларуси» при производстве тепличных облучателей как промышленного, так и домашнего использования, а также при решении других задач.

Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси» – ведущая организация в Беларуси в области исследований и разработок, производства и испытаний светодиодных приборов различного назначения. За последние годы успешно разработаны и запущены в производство светодиодные уличные светильники, светодиодные тепличные облучатели, промышленные светодиодные светильники и др. Аккредитованная светотехническая испытательная лаборатория Государственного предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси» оснащена современным высокоточным оборудованием и является одной из лучших на территории Евразийского экономического союза. Светодиодная продукция и услуги экспортируются в Россию, Казахстан, Италию, Северную Македонию, Сербию, Армению, Азербайджан, Украину и другие страны.