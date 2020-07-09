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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 117 ГРАЖДАН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАНИМАЛИСЬ БИЗНЕСОМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
11:36 10.07.2020
За январь-июнь 2020 года налоговыми органами Гомельской области в выявлено 117 граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, нарушения выявлены в сфере розничной торговли, перевозке пассажиров и т.д. В результате доначислен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на общую сумму 13,8 тыс. рублей. Сумма административных штрафов составила 7,0 тыс. рублей.
За деятельность без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
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