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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИСС РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ СЕРИИ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ООН НА ТРАНСПОРТ
11:34 10.07.2020
БелГИСС проводит очередное рассмотрение новых серий поправок и пересмотров к Правилам ООН на транспортные средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, актуализация действующих в республике в качестве государственных стандартов Правил ООН и Глобальных технических правил путем внесения в них изменений, поправок и исправлений, а также принятие и введение в действие новых Правил ООН и Глобальных технических правил проводится в целях обеспечения соответствия выпускаемой продукции современному уровню развития техники, повышения безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также повышения качества и конкурентоспособности транспортных средств
Так, очередные поправки и пересмотры касаются требований к приспособлениям для механических транспортных средств и их прицепам, в том числе для освещения заднего регистрационного знака, передних и задних противотуманных фар, задних фар, огней маневрирования, установки устройств непрямого обзора, стояночных огней и дневных ходовых огней, боковых габаритных фонарей, угловых повторителей поворота, адаптивных систем переднего освещения (АСПО), источников света на светоизлучающих диодах (СИД) для использования в официально утвержденных фарах.
Также к рассмотрению предложены изменения, касающиеся транспортных средств категорий M, N и О в отношении торможения, систем отопления, светоотражающей маркировки, установки специального оборудования для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, и на обеспечение безопасности эксплуатационных характеристик транспортных средств, работающих на водороде.
Изменения также касаются ремней безопасности, удерживающих систем, детских удерживающих систем; наружных выступов, расположенных перед задней панелью кабины водителя грузовых транспортных средств; механизмов рулевого управления светоотражающих шин для двухколесных транспортных средств; особых требований к электрическому приводу; общей конструкции транспортных средств категории M2 или M3.
Подробнее с предлагаемыми к рассмотрению документами можно ознакомиться в разделе «Статьи/Об актуализации Правил ООН».
Предложения о необходимости введения новых серий поправок и пересмотров к Правилам ООН, а также сроках их введения следует направлять не позднее 4 сентября 2020 г.
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