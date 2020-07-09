На Витебской ТЭЦ идет средний ремонт второго турбоагрегата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», плановая продолжительность ремонта составляет 90 дней. Демонтаж обшивки и тепловой изоляции турбоагрегата выполнялся представителями ЗАО «Энерготеплоизоляция», ремонтные работы ведутся персоналом ОАО «Белэнергоремналадка».

Запланировано выполнение следующих работ: перелопачивание ступеней ротора, проточка ротора турбины по месту установки, балансировка ротора (оптимизация вибросостояния турбоагрегата уравновешиванием на балансировочном станке). Также будет проведен индустриальный ремонт направляющего аппарата с заменой усов и проточкой бандажа турбины с привлечением к выполнению работ филиала «Энергозапчасть» ОАО «Белэнергоремналадка».

В эксплуатации паровых турбин к ним предъявляются два основных связанных между собой требования: надежность и экономичность. Одной из основных задач персонала ТЭЦ является организация своевременных и качественных ремонтов, направленных на повышение надежности и экономичности выработки электрической энергии и тепла при заданных условиях и режимах эксплуатации турбоагрегата.