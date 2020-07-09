ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ ДО 40%


10:27 10.07.2020

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в первом полугодии 2020 года обеспечил диверсификацию экспортных поставок, увеличив долю стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки продукции до 39,9% (+31,8% к уровню аналогичного периода прошлого года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», в сравнении с годовыми значениями этот показатель является максимальным за всю историю развития предприятия.

Примечателен тот факт, что среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья в 2020 году является вторым в истории БЕЛАЗа значением после 2011 года, превышая среднемесячные показатели рекордных для предприятия 2012 и 2018 годов.

С января по июнь текущего года в географии поставок среди государств дальнего зарубежья своими объемами выделяются отгрузки техники «БЕЛАЗ» (карьерных самосвалов, бульдозеров, поливооросительных машин) в Индию, Монголию, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину. В марте осуществлена отгрузка очередной партии фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 в Алжир в адрес государственной компании GICA Group для работы в карьерах Saoura и Zahana.

В целом по итогам первого полугодия продукция ОАО «БЕЛАЗ» поставлена в 21 страну мира, 14 из которых – страны дальнего зарубежья.

На внутренний рынок реализовано 10,5% белазовской продукции, на экспорт отправлено 89,5%, из них в Российскую Федерацию – 37,4%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) – 12,2 %.

Средняя грузоподъемность реализованного в текущем году карьерного самосвала – 100 тонн. А лидируют в объеме отгрузки техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110-130 тонн – 42%, 45 тонн – 19% и 55-60 тонн – 11%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
валюта курс
EUR 2.7541
USD 2.4332
RUB 3.4319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7541 -0.0006
USD 2.4332 -0.0067
RUB 3.4319 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7410 2.7480
USD 2.4340 2.4380
RUB 3.4160 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1280
EUR/RUB 79.9000 80.4000
USD/RUB 70.9000 71.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте