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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ ДО 40%
10:27 10.07.2020
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в первом полугодии 2020 года обеспечил диверсификацию экспортных поставок, увеличив долю стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки продукции до 39,9% (+31,8% к уровню аналогичного периода прошлого года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», в сравнении с годовыми значениями этот показатель является максимальным за всю историю развития предприятия.
Примечателен тот факт, что среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья в 2020 году является вторым в истории БЕЛАЗа значением после 2011 года, превышая среднемесячные показатели рекордных для предприятия 2012 и 2018 годов.
С января по июнь текущего года в географии поставок среди государств дальнего зарубежья своими объемами выделяются отгрузки техники «БЕЛАЗ» (карьерных самосвалов, бульдозеров, поливооросительных машин) в Индию, Монголию, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину. В марте осуществлена отгрузка очередной партии фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 в Алжир в адрес государственной компании GICA Group для работы в карьерах Saoura и Zahana.
В целом по итогам первого полугодия продукция ОАО «БЕЛАЗ» поставлена в 21 страну мира, 14 из которых – страны дальнего зарубежья.
На внутренний рынок реализовано 10,5% белазовской продукции, на экспорт отправлено 89,5%, из них в Российскую Федерацию – 37,4%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) – 12,2 %.
Средняя грузоподъемность реализованного в текущем году карьерного самосвала – 100 тонн. А лидируют в объеме отгрузки техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110-130 тонн – 42%, 45 тонн – 19% и 55-60 тонн – 11%.
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