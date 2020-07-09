Александр Лукашенко высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ. Высказывание прозвучало 9 июля во время встречи с представителями государственных СМИ.

"Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год (что весьма странно) и взять ту Конституцию, которая была, - сказал он. - Вот чего ни в коем случае делать нельзя - это возвращаться в середину 1990-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли. Конституция - это основной свод. Это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому если мы говорим о реформах, "пераменах", то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах", сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В качестве примера он также привел предложения тех, кто выступает за рыночные реформы, значительное сокращение на некоторых предприятиях численности работников, которые якобы смогут стать "резервом для айтишников".

"Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода, стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу и он станет "резервом для айтишников", - посетовал Лукашенко.