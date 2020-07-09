ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» С КИТАЙСКИМ КАПИТАЛОМ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

09:19 10.07.2020 В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 9 июля 2020 года зарегистрировано ООО «Тиншу», учрежденное при участии китайского капитала. ООО «Тиншу» планирует реализовать в Осиповичах инвестиционный проект, связанный с созданием нового производства по переработке древесины. Реализация инвестиционного проекта позволит привлечь иностранные инвестиции в экономику Могилевской области, а также увеличить объем регионального экспорта. Как сообщает сайт СЭЗ, численность работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места, составит не менее 25 человек.