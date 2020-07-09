|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В СЛАВГОРОДЕ РЕАЛИЗУЮТ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МЕСТНОМ СЫРЬЕ
18:09 09.07.2020
В Славгороде организуют новое производство кондитерских изделий на основе отечественного биологически ценного растительного сырья. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения филиала предприятия «Красный пищевик».
По его словам, проект направлен на создание новой для республики продукции – мармелада с витаминами, мармелада диабетического, мармелада для питания при интенсивных физических нагрузках, желе с использованием модифицированных крахмалов. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируется использовать исключительно местное сырье – яблоки, груши, ягоды, а также мед с собственной пасеки.
«Реализация инновационного проекта в Славгороде по созданию высокотехнологичного современного производства пищевых продуктов позволит нарастить экспорт и расширить географию поставок «Красного пищевика», а также создать новые рабочие места и новые точки роста для развития экономики города и региона в целом», – подчеркнул Александр Шумилин.
С вводом нового технологического оборудования на предприятии планируют значительно расширить ассортимент и экспортировать на рынки стран Евросоюза, Азии и КНР не менее 40% изготовленной продукции, создать не менее ста новых рабочих мест.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГНТ, ОАО «Красный пищевик» – одна из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси, которая занимает лидирующие позиции по производству пастило-мармеладных изделий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
Курсы в банках
на 09.07.2020
Конвертация в банках
на 09.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте