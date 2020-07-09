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ЭКОНОМИКА РБ


В СЛАВГОРОДЕ РЕАЛИЗУЮТ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МЕСТНОМ СЫРЬЕ


18:09 09.07.2020

В Славгороде организуют новое производство кондитерских изделий на основе отечественного биологически ценного растительного сырья. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения филиала предприятия «Красный пищевик».

По его словам, проект направлен на создание новой для республики продукции – мармелада с витаминами, мармелада диабетического, мармелада для питания при интенсивных физических нагрузках, желе с использованием модифицированных крахмалов. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируется использовать исключительно местное сырье – яблоки, груши, ягоды, а также мед с собственной пасеки.

«Реализация инновационного проекта в Славгороде по созданию высокотехнологичного современного производства пищевых продуктов позволит нарастить экспорт и расширить географию поставок «Красного пищевика», а также создать новые рабочие места и новые точки роста для развития экономики города и региона в целом», – подчеркнул Александр Шумилин.

С вводом нового технологического оборудования на предприятии планируют значительно расширить ассортимент и экспортировать на рынки стран Евросоюза, Азии и КНР не менее 40% изготовленной продукции, создать не менее ста новых рабочих мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГНТ, ОАО «Красный пищевик» – одна из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси, которая занимает лидирующие позиции по производству пастило-мармеладных изделий.
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