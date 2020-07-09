Мобильный оператор life:) с 9 июля предоставил возможность оплаты своих услуг после их использования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, опция доступна как для существующих клиентов компании, так и для новых абонентов.

Новые условия обслуживания позволят абонентам не следить за пополнениями счета и оставаться на связи постоянно, оплачивая услуги раз в месяц.

Преимущества такого способа оплаты в том, что сумма расходов находится под контролем: оператор отправит клиенту SMS-уведомление о достижении определенных лимитов трат. Кроме того, предусмотрен ежемесячный лимит расходов, который составит не более 150 рублей.

Счет за услуги связи будет приходить раз в месяц – с 1 по 5 число следующего месяца. Оплата -- до 10 числа, все это время у абонента сохраняется возможность пользоваться связью.

Для существующих абонентов, которым доступна услуга оплаты по факту, в течение июля будут разосланы SMS-приглашения для подключения сервиса. Новые абоненты смогут выбрать эту опцию по желанию при покупке смартфона в life:).