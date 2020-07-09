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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ФАКТУ
17:56 09.07.2020
Мобильный оператор life:) с 9 июля предоставил возможность оплаты своих услуг после их использования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, опция доступна как для существующих клиентов компании, так и для новых абонентов.
Новые условия обслуживания позволят абонентам не следить за пополнениями счета и оставаться на связи постоянно, оплачивая услуги раз в месяц.
Преимущества такого способа оплаты в том, что сумма расходов находится под контролем: оператор отправит клиенту SMS-уведомление о достижении определенных лимитов трат. Кроме того, предусмотрен ежемесячный лимит расходов, который составит не более 150 рублей.
Счет за услуги связи будет приходить раз в месяц – с 1 по 5 число следующего месяца. Оплата -- до 10 числа, все это время у абонента сохраняется возможность пользоваться связью.
Для существующих абонентов, которым доступна услуга оплаты по факту, в течение июля будут разосланы SMS-приглашения для подключения сервиса. Новые абоненты смогут выбрать эту опцию по желанию при покупке смартфона в life:).
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