ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ФАКТУ


17:56 09.07.2020

Мобильный оператор life:) с 9 июля предоставил возможность оплаты своих услуг после их использования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, опция доступна как для существующих клиентов компании, так и для новых абонентов.

Новые условия обслуживания позволят абонентам не следить за пополнениями счета и оставаться на связи постоянно, оплачивая услуги раз в месяц.

Преимущества такого способа оплаты в том, что сумма расходов находится под контролем: оператор отправит клиенту SMS-уведомление о достижении определенных лимитов трат. Кроме того, предусмотрен ежемесячный лимит расходов, который составит не более 150 рублей.

Счет за услуги связи будет приходить раз в месяц – с 1 по 5 число следующего месяца. Оплата -- до 10 числа, все это время у абонента сохраняется возможность пользоваться связью.

Для существующих абонентов, которым доступна услуга оплаты по факту, в течение июля будут разосланы SMS-приглашения для подключения сервиса. Новые абоненты смогут выбрать эту опцию по желанию при покупке смартфона в life:).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
валюта курс
EUR 2.7541
USD 2.4332
RUB 3.4319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7541 -0.0006
USD 2.4332 -0.0067
RUB 3.4319 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7500 2.7550
USD 2.4300 1.4340
RUB 3.4260 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 09.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1340
EUR/RUB 80.0000 80.4000
USD/RUB 70.7000 71.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте