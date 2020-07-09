Решением комиссии по аккредитации научных организаций Национальной академии наук Беларуси 8 июля 2020 года проведена переаккредитация ОАО «ВОЛАТАВТО» как научной организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, этому предшествовала напряженная пятилетняя работа. Так, с 2015 по 2019 годы обществом выполнено пять инициативных научно-исследовательских работ, из них две НИР – в качестве головного исполнителя и три – в качестве соисполнителя. Получено десять патентов, в том числе – три национальных патента на полезную модель и семь патентов на изобретение Евразийского патентного ведомства.

Постановлением Совета министров № 852 от 11 декабря 2019 года в перечень инновационных товаров Республики Беларусь включена разработка ОАО «ВОЛАТАВТО» – мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона «ВОЛАР», а в декабре 2018 года в перечень была включена мобильная быстроразвертываемая платформа МБРП-30-200, защищенная двумя национальными патентами на полезную модель и двумя патентами на изобретение Евразийского патентного ведомства.