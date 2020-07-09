Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года выросло до 64,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 9 июля зарегистрированы 64 тыс. 411 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 53 тыс. 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 187 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 99 тыс. 571 тест.