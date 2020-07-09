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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ВОЗОБНОВИЛА ЭКСПОРТ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ
16:52 09.07.2020
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на торгах лесопродукцией 7 июля реализовало 5,8 тыс. тонн древесных топливных гранул (пеллет) на сумму более 540 тыс. EUR.
Как сообщает пресс-служба БУТБ, весь объем приобрела латвийская компания.
Эти сделки стали первыми с июня прошлого года.
«Возобновление экспорта пеллет связано с началом подготовки к отопительному сезону в странах Евросоюза, где большинство теплоэлектростанций работают на топливе, производимом из древесных отходов. По мере приближения осенне-зимнего сезона ожидается постепенное увеличение спроса на топливные гранулы со стороны европейских покупателей», - отметили в БУТБ.
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