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ЭКОНОМИКА РБ
ООО «АСБ ЛИЗИНГ» ПРОФИНАНСИРОВАЛО ПОКУПКУ ОЧЕРЕДНОГО ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ БЖД
16:31 09.07.2020
ООО «АСБ Лизинг» сотрудничает с Белорусской железной дорогой в реализации инвестиционного проекта по обновлению парка подвижного состава.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «АСБ Лизинг», в начале июня 2020 года на условиях финансового лизинга осуществлена поставка четвертого дизель-поезд ДП6 производства польской компании Pesа Bydgoszcz SA.
До конца 2020 года планируется поставка еще двух единиц поездов ДП6 для Государственного объединения «Белорусская железная дорога».
В каждом поезде имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса, а также многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. Конструкционная скорость движения ДП6 - 140 км/ч.
Планируется, что закупаемые дизель-поезда ДП6 будут осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса Минск - Витебск, Минск - Гродно и Минск - Могилев.
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