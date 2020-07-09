ООО «АСБ Лизинг» сотрудничает с Белорусской железной дорогой в реализации инвестиционного проекта по обновлению парка подвижного состава.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «АСБ Лизинг», в начале июня 2020 года на условиях финансового лизинга осуществлена поставка четвертого дизель-поезд ДП6 производства польской компании Pesа Bydgoszcz SA.

До конца 2020 года планируется поставка еще двух единиц поездов ДП6 для Государственного объединения «Белорусская железная дорога».

В каждом поезде имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса, а также многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. Конструкционная скорость движения ДП6 - 140 км/ч.

Планируется, что закупаемые дизель-поезда ДП6 будут осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса Минск - Витебск, Минск - Гродно и Минск - Могилев.