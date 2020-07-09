До конца июля в Минском городском центре недвижимости состоятся четыре аукциона по продаже первых в нынешнем году изолированных помещений. Об сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

«Два объекта расположены в Советском районе столицы. Это складское помещение площадью 309,2 м² на ул. Восточной, 46-2Н, которое выставляется на торги 14 июля. Начальная цена — более 65,5 тыс. рублей, заявления на участие в аукционе принимаются по 9 июля включительно. Кроме того, 21 июля планируем продать помещение на ул. В. Хоружей, 24/1-177 (236,5 м²). Здесь торги начнутся с 151 тыс. рублей, документы на участие в них можно подавать по 17 июля», - рассказала заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова, которую цитирует агентство «Минск-Новости».

По ее словам, на 15 июля назначен аукцион по продаже помещения на ул. К. Чорного, 16-2Н (32,2 м²). Начальная цена объекта, который находится в Первомайском районе, — более 4,1 тыс. рублей.

«Заявления от потенциальных покупателей ждем по 13 июля включительно. И, наконец, 17 июля будет продаваться административное помещение во Фрунзенском районе — на ул. Шаранговича, 78-1Н (19,8 м²). Начальная цена — более 6,5 тыс. рублей, заявления на участие в торгах можно подавать по 14 июля включительно», - проинформировала заместитель председателя комитета «Минскгоримущество».

Все аукционы, как отметила С. Нагорнова, пройдут в Минском городском центре недвижимости по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39. Кстати, всего на 2020 год в Календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Минска, было включено 19 изолированных помещений.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам — до 16.30) по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.