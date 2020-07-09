Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Россию 18,5 тонн зелени и фруктов.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Оперативной таможне, поддельные документы на товар, партию зелени и фруктов в грузовике-двойнике VOLVO 2016 года выпуска ввезти в Россию намеревалась российская фирма-перевозчик.

Грузовик с прицепом-рефрижератором был остановлен рядом с белорусско-российской границей на автодороге Р-21.

Водитель представил таможенникам товаросопроводительные документы на 6,6 тонны лотков кабельных, отправителем которых являлась фирма из Германии, а получателем – из России.

Как выяснилось при досмотре, документы поддельные, а в полуприцепе-рефрижераторе находятся лук порей, малина, ежевика, смородина, персики и груши общей стоимостью около 51 тысячи белорусских рублей.

При дальнейшей проверке оперативники установили, что, помимо недействительных документов на товар, поддельными оказались свидетельства о регистрации грузовика и полуприцепа, а также таможенная пломба, наложенная на грузовой отсек автопоезда.

Данный автомобиль оказался двойником грузовика, пересекавшего границу через пункт пропуска «Козловичи» Брестской таможни. И то авто действительно следовало транзитом через Беларусь из Германии в Россию, а в грузовом отсеке находился товар «кабельные лотки».

Оперативной таможней начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Автомобиль задержан, на денежные средства перевозчика наложен арест. Назначены экспертизы с целью установления признаков преступлений, предусмотренных статьями 380, 381 УК Республики Беларусь («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков», «Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).