ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА В РОССИЮ 18,5 ТОНН ЗЕЛЕНИ И ФРУКТОВ


15:45 09.07.2020

Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Россию 18,5 тонн зелени и фруктов.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Оперативной таможне, поддельные документы на товар, партию зелени и фруктов в грузовике-двойнике VOLVO 2016 года выпуска ввезти в Россию намеревалась российская фирма-перевозчик.

Грузовик с прицепом-рефрижератором был остановлен рядом с белорусско-российской границей на автодороге Р-21.

Водитель представил таможенникам товаросопроводительные документы на 6,6 тонны лотков кабельных, отправителем которых являлась фирма из Германии, а получателем – из России.

Как выяснилось при досмотре, документы поддельные, а в полуприцепе-рефрижераторе находятся лук порей, малина, ежевика, смородина, персики и груши общей стоимостью около 51 тысячи белорусских рублей.

При дальнейшей проверке оперативники установили, что, помимо недействительных документов на товар, поддельными оказались свидетельства о регистрации грузовика и полуприцепа, а также таможенная пломба, наложенная на грузовой отсек автопоезда.

Данный автомобиль оказался двойником грузовика, пересекавшего границу через пункт пропуска «Козловичи» Брестской таможни. И то авто действительно следовало транзитом через Беларусь из Германии в Россию, а в грузовом отсеке находился товар «кабельные лотки».

Оперативной таможней начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Автомобиль задержан, на денежные средства перевозчика наложен арест. Назначены экспертизы с целью установления признаков преступлений, предусмотренных статьями 380, 381 УК Республики Беларусь («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков», «Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.07.2020
валюта курс
EUR 2.7541
USD 2.4332
RUB 3.4319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7541 -0.0006
USD 2.4332 -0.0067
RUB 3.4319 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7500 2.7550
USD 2.4300 1.4340
RUB 3.4260 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 09.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1340
EUR/RUB 80.0000 80.4000
USD/RUB 70.7000 71.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте