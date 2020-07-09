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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ УСЛУГ В СЕРВИСЕ «МТС ТВ»
15:37 09.07.2020
Компания МТС запускает новую линейку услуг в сервисе «МТС ТВ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» получают доступ к популярным телеканалам, а также скидку на тарифный план «Безлимитище+» и ТВ-приставку.
«Смарт ТВ» ― услуга IP-телевидения, включающая более 85 телеканалов. Кроме того, пользователи этой услуги могут купить ТВ-приставку за 35 рублей.
«Смарт ТВ Плюс» ― это более 120 телеканалов: спорт, кино, новости, развлечения. Подписчики также получают 100% скидку в течение месяца на абонплату в онлайн-кинотеатре «Кино и сериалы START». Специальная цена на ТВ-приставку ― 25 рублей.
Смотреть телешоу с услугами «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» можно по одной подписке и на 7 устройствах одновременно (компьютерах, планшетах, смартфонах и др.).
Также при подключении на «Смарт ТВ» или «Смарт ТВ Плюс» абоненты могут оформить до трех SIM-карт с тарифным планом «Безлимитище+» на условиях акционной абонентской платы ― 17,25 рубля в месяц.
При подключении на «Смарт ТВ» первые два месяца стоимость подписки составляет 7,50 рубля в месяц, далее ― 10,50 рубля в месяц. Стоимость подписки на «Смарт ТВ Плюс» ― 10 рублей и 12,90 рубля в месяц соответственно.
Для подключения услуги «Смарт ТВ» необходимо отправить USSD-запрос на номер *678#, «Смарт ТВ Плюс» ― *879#.
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