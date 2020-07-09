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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» 2020-2024 ГОДОВ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 3,6 ТЫС. ДЕПОЗИТОВ
15:26 09.07.2020
По программе «Семейный капитал» 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 3662 депозитных счета на 82,395 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, в целом на 1 июля 2020 г. для многодетных семей открыто 85 543 депозитных счета «Семейный капитал».
В рамках этой программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.
По состоянию на 1 июля 2020 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 17 905 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 16 828 (94%), на получение образования – 583 (3%), на получение медицинских услуг – 494 заявления (3%).
Принято 16 151 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
Если говорить о программе «Семейный капитал» 2015-2019 годов, то в ее рамках для многодетных семей открыто 81 881 депозитных счет «Семейный капитал» на 818,81 млн долларов США.
Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов США для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно. Таким образом, обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 г. включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
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