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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТАМОЖСЕРВИС ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ОТПРАВИЛ В КИТАЙ 9 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ
15:05 09.07.2020
РУП «Белтаможсервис» за первое полугодие 2020 года отправлено в Китайскую Народную Республику 9 контейнерных поездов, что составило порядка 500 контейнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, общий объем поставленной продукции достиг 12 тысяч тонн. Время в пути следования до пункта назначения составляет 14-16 дней.
«Лес, торф, лен, сухое молоко, крахмал – продукция, поставляемая из разных регионов Беларуси, но грузоотправитель не должен думать, как объединить все в одной точке отправления, РУП «Белтаможсервис» предлагает комплексное решение транспортных вопросов. При отправке поездов предприятие оказывает полный комплекс услуг, включая консолидацию товара на собственных терминалах, предоставление подвижного состава, оформление необходимых транспортных и иных документов, транспортно-экспедиционное обслуживание на всем пути следования, таможенное декларирование и пр.», отметили на предприятии.
РУП «Белтаможсервис» с 2016 года активно развивает проекты в рамках инициативы «Один пояс – Один путь» по перевозке грузов железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, являясь одновременно грузополучателем и грузоотправителем, сооператором и экспедитором контейнерных поездов.
Учитывая наличие статуса 3-PL провайдера, РУП «Белтаможсервис» по поручению правительства, в части оказания содействия белорусским экспортерам помощи по поставкам на внешние рынки производимых в стране товаров, с начала 2020 года организует решение вопросов транспортной логистики в том числе в Китайскую Народную Республику.
Для этого предприятие стало биржевым брокером – посредником между покупателем и продавцом. С целью оказания услуг покупателю приобретается товар на Белорусской универсальной товарной бирже. Также РУП «Белтаможсервис» в комплекте предлагает услугу по хранению и доставке товара.
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