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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НА 6%
14:45 09.07.2020
На 6% больше грузовых транспортных средств проследовало по литовскому направлению через пункты пропуска Гродненской региональной таможни с начала 2020 года по отношению к сравниваемому периоду прошлого.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, всего гродненские таможенники за шесть месяцев оформили более 320 тыс. большегрузов.
После того как с 16 марта в литовском пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельном с белорусским «Котловка») временно прекращено оформление автомобилей, нагрузка по грузовому направлению распределилась следующим образом: 56% - «Каменный Лог», 25% - «Бенякони» и 19% - «Привалка».
К слову, в ближайшей перспективе - реконструкция самого востребованного на литовском направлении пункта пропуска «Каменный Лог». Начало работ запланировано на сентябрь этого года.
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