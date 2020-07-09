На 6% больше грузовых транспортных средств проследовало по литовскому направлению через пункты пропуска Гродненской региональной таможни с начала 2020 года по отношению к сравниваемому периоду прошлого.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, всего гродненские таможенники за шесть месяцев оформили более 320 тыс. большегрузов.

После того как с 16 марта в литовском пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельном с белорусским «Котловка») временно прекращено оформление автомобилей, нагрузка по грузовому направлению распределилась следующим образом: 56% - «Каменный Лог», 25% - «Бенякони» и 19% - «Привалка».

К слову, в ближайшей перспективе - реконструкция самого востребованного на литовском направлении пункта пропуска «Каменный Лог». Начало работ запланировано на сентябрь этого года.