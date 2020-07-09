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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ БРЕНД КУХОНЬ VOGELBAUM
14:33 09.07.2020
Производитель корпусной офисной и кухонной мебели ИООО «БелГро» запустил сайт своего нового бренда VogelBaum.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в ассортименте более 40 коллекций кухонь в европейском стиле.
Новый бренд отличается доступностью, передовым дизайном и эргономикой. Кухни изготовлены из экологически чистых материалов и обладают долгим сроком службы. На сайте можно изучить полный ассортимент кухонь, познакомиться с историей компании и бренда VogelBaum, подобрать салон для изготовления дизайн-проекта и заказа продукции.
ИООО «БелГро» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в 2008 году. Входит в состав Торгово-Промышленной Группы «Тайпит» - одного из крупнейших производственных объединений в СНГ и странах Восточной Европы по целому ряду товарных направлений.
В СЭЗ «Гродноинвест» сектор деревообработки и производства мебели представлен 25 компаниями, инвесторами которых являются мировые лидеры Kronospan, Szynaka Meble, HS Timber Group, Fey&Co, «Тайпит» и другие. Эти компании формируют 82% производства и 85% экспорта товаров Гродненской области в данной сфере.
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