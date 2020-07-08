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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХОСМОТР В БЕЛАРУСИ ОТВЯЖУТ ОТ УПЛАТЫ ДОРОЖНОГО СБОРА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
14:14 09.07.2020
Решение об отвязке прохождения техосмотра от уплаты дорожного сбора будет принято в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев на встрече с представителями трудовых коллективов Лидского района
«Нормативные документы уже готовы, решение будет принято в ближайшее время», - сказал Кухарев, которого цитирует сайт правительства,
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