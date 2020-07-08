Решение об отвязке прохождения техосмотра от уплаты дорожного сбора будет принято в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев на встрече с представителями трудовых коллективов Лидского района

«Нормативные документы уже готовы, решение будет принято в ближайшее время», - сказал Кухарев, которого цитирует сайт правительства,