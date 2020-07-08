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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕВЯТИ ПОЛИКЛИНИКАХ МИНСКА МОЖНО СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19
14:00 09.07.2020
Министерство здравоохранения опубликовало список медучреждений Минска, где с 9 июля можно сделать экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 (на платной основе).
Согласно информации, экспресс-тестирование проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях: 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района, 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района, 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района, 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района, 8-я городская поликлиника, 29-я городская поликлиника, 33-я городская студенческая поликлиника, 35-я городская поликлиника, 38-я городская поликлиника.
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