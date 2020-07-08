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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСКАЛИЙ: ОБЪЕМ ПОСТАВОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЭКСПОРТ В ИЮНЕ ВЫРОС НА 16,9%
13:49 09.07.2020
Объем поставок калийных удобрений на экспорт в июне достиг исторического максимума и составил 1 069 600 тонн калия в физическом весе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Беларуськалий», этот показатель на 16,9% выше экспортного уровня июня 2019 года и на 0,5% превышает предыдущий месячный максимум, установленный в августе 2019 года.
Кроме того, рудниками установлен абсолютный рекорд по выдаче руды - 5 004 057 тонн. Валовой выпуск хлористого калия составил 1 142 293 тонн. Предприятие отгрузило 1123831 тонн удобрений - это максимальная цифра за всю историю, отметили на предприятии.
Более того, экспортные поставки за II квартал текущего года превысили данные аналогичного периода 2019 года и оказались выше предыдущего максимального показателя в I квартале минувшего года.
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