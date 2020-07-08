Объем поставок калийных удобрений на экспорт в июне достиг исторического максимума и составил 1 069 600 тонн калия в физическом весе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Беларуськалий», этот показатель на 16,9% выше экспортного уровня июня 2019 года и на 0,5% превышает предыдущий месячный максимум, установленный в августе 2019 года.

Кроме того, рудниками установлен абсолютный рекорд по выдаче руды - 5 004 057 тонн. Валовой выпуск хлористого калия составил 1 142 293 тонн. Предприятие отгрузило 1123831 тонн удобрений - это максимальная цифра за всю историю, отметили на предприятии.

Более того, экспортные поставки за II квартал текущего года превысили данные аналогичного периода 2019 года и оказались выше предыдущего максимального показателя в I квартале минувшего года.