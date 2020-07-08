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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ПО ОРШАНСКОМУ РАЙОНУ СОСТАВИЛ ОКОЛО BR11 МЛН


12:58 09.07.2020

Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе за первый квартал 2020 года по Оршанскому району составил около Br11 млн - чуть больше этой цифры составляет задание на год. Об этом заявил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац.

По его словам, за полтора года реализации указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" в регионе проделана большая работа по развитию реального сектора экономики. По итогам полугодия все пять предприятий Минпрома - инструментальный завод, завод ПАК, акционерные общества "Оршаагропроммаш" и "Красный борец", ООО "Цилиндерс-Бел" работают безубыточно.

"Если по прошлому году еще наблюдались убытки по некоторым предприятиям, то сейчас они работают безубыточно. Мы видим, что на них обеспечена занятость. Даже с учетом эпидемиологической ситуации нет простоев, отпусков по инициативе нанимателя, разработаны и воплощаются в жизнь инвестпроекты, то есть идет стабильная ритмичная работа. Уровень заработной платы, например, на "Легмаше" составляет свыше Br1 тыс., на заводе ПАК - более Br900, на "Красном борце" - около Br1 тыс.", - отметил Сергей Пац.
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