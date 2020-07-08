9 июля на стадионе «Динамо» состоится презентация линейки спортивной одежды, созданной в рамках реализации проекта по разработке формы для национальной сборной к Олимпиаде в Токио 2020.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», коллекция стала результатом сотрудничества ведущего художника-модельера ОАО «Світанак» (Жодино) Михаила Мытника и белорусской «золотой рыбки» Александры Герасимени и воплотила в себе орнаментальные символы Беларуси – жизнь, сила, молодость – и непобедимый дух многих поколений белорусских чемпионов.

В этот день можно будет увидеть еще одну эксклюзивную спортивную коллекцию Михаила Мытника DEGRESS, которая была выпущена к финальному шоу республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды 2020». Дефиле организовано при поддержке FashionStyleModels by Igor Ivanov и Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

Презентация пройдет в режиме онлайн (начало в 18.00), а для небольшого круга участников презентации подготовлена тренировка по зумбе под открытым небом. Присоединиться к мероприятию смогут все желающие через официальные аккаунты ОАО «Світанак» и стадиона «Динамо».

В мероприятии примут участие глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина и лицо коллекции – многократный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.

Следует отметить, что руководство «Беллегпрома» приняло решение адаптировать спортивную форму для широкого потребителя и выпустить в продажу.