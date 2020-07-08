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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗАВОД "ЛЕГМАШ" ИНВЕСТИРОВАЛ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ BR2,4 МЛН


11:57 09.07.2020

Завод "Легмаш" за первое полугодие 2020 года инвестировал в основной капитал Br2,4 млн. такую цифру озвучил директор завода "Легмаш" Сергей Колос.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, завод планомерно реализует программу развития на 2018-2023 годы, которая включает пять основных мероприятий: инвестпроект по организации производства инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности; модернизация литейного производства; модернизация механообрабатывающего производства; снос неиспользуемых и аварийных зданий и сооружений, передача земельных участков в коммунальную собственность; возведение и реконструкция зданий и сооружений.

Сергей Колос акцентировал внимание на устойчивой работе в данных направлениях, а также на общей деятельности предприятия. Так, из 11 доведенных ключевых показателей по итогам первого полугодия допущено отставание только по одному - выручке от реализации продукции в расчете на одного среднесписочного работника, что обусловлено финансовыми трудностями партнеров "Легмаша".

"В целом же на предприятии стабильно выплачивается заработная плата, отсутствуют задолженности за энергоносители, осваиваются новые виды продукции для нефтегазовой промышленности Российской Федерации. Определенные трудности отмечаются в реализации продукции, что связано с общей эпидситуацией, однако преодолеть их планируется к августу. Заказами завод обеспечен в полном объеме, что вселяет уверенность в будущем", - подчеркнул директор.

За январь-июнь 2020 года объем производства составил 106% к аналогичному уровню прошлого года, среднемесячная заработная плата выросла на 19,8%. По итогам года ожидается рентабельность продаж на уровне не менее 6,5%, рост объема производства к 2019 году - 110%.

Предприятие входит в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания", специализируется на производстве водоохлаждаемых элементов, металлоконструкций, деталей и оборудования для металлургии. Также выпускает стальное и чугунное литье. Среднесписочная численность сотрудников - свыше 480 человек.
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