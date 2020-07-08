|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАРПЛАТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ
11:50 09.07.2020
Зарплаты должны соответствовать производительности труда. Это отметил премьер-министр Роман Головченко 8 июля по итогам посещения ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".
"Зарплата должна быть только заработана. Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим "лишние деньги" - это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. Это замкнутый круг", - сказал премьер, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, резервы для повышения зарплаты - это повышение производительности труда, сокращение затрат, рост выручки от реализации и т.д. Для этого в свою очередь нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
Курсы в банках
на 08.07.2020
Конвертация в банках
на 08.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте