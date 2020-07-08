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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ


11:50 09.07.2020

Зарплаты должны соответствовать производительности труда. Это отметил премьер-министр Роман Головченко 8 июля по итогам посещения ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".

"Зарплата должна быть только заработана. Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим "лишние деньги" - это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. Это замкнутый круг", - сказал премьер, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, резервы для повышения зарплаты - это повышение производительности труда, сокращение затрат, рост выручки от реализации и т.д. Для этого в свою очередь нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций.
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