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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ ЛЕКАРСТВАМИ
10:41 09.07.2020
Министерство здравоохранения Беларуси считает целесообразным оперативную разработку проекта указа, регламентирующего порядок реализации лекарственных средств с использованием интернет-технологий в рамках пилотного проекта. Это было отмечено во время совещания по вопросам осуществления розничной торговли по образцам лекарственными средствами, реализуемыми без рецепта врача.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации предприятий онлайн-торговли, на совещании обсуждался указ № 143 от 24.04.2020 года, которым до 1 июля была разрешена реализация безрецептурных лекарственных средств через интернет. Стороны обговорили проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации указа, обменялись мнениями о перспективах развития данного направления в нашей стране.
По результатам встречи, с учетом полученного опыта и международной практики, стороны пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего развития интернет-торговли лекарственными средствами в Беларуси и целесообразности оперативной разработки проекта указа, регламентирующего порядок реализации лекарственных средств с использованием интернет-технологий в рамках пилотного проекта, отметили в ассоциации.
Принято решение предложить правительству Беларуси оперативно создать рабочую группу для разработки проекта указа.
Ассоциация предложила включить в состав группы своих представителей.
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