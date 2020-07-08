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ЭКОНОМИКА РБ
УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ БЕРЕСТОВИЧАНКА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 53 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:50 09.07.2020
В конце июня 2020 года в реке Берестовичанка возле деревень Поплавцы и Иодичи Берестовицкого района произошла массовая гибель рыбы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, результаты лабораторных исследований проб воды из нескольких мест в районе канализационной насосной станции РУП «Берестовицкое ЖКХ» показали, что содержание в них химических и иных веществ превышало нормативы предельно-допустимых концентраций.
Сумма вреда, причиненного окружающей среде загрязнением реки, составила более 53 тыс. рублей, что признано ущербом в крупном размере.
По факту загрязнения вод прокурор Берестовицкого района Алла Кузьма возбудила уголовное дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Берестовицкий районный отдел Следственного комитета.
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