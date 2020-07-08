В конце июня 2020 года в реке Берестовичанка возле деревень Поплавцы и Иодичи Берестовицкого района произошла массовая гибель рыбы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, результаты лабораторных исследований проб воды из нескольких мест в районе канализационной насосной станции РУП «Берестовицкое ЖКХ» показали, что содержание в них химических и иных веществ превышало нормативы предельно-допустимых концентраций.

Сумма вреда, причиненного окружающей среде загрязнением реки, составила более 53 тыс. рублей, что признано ущербом в крупном размере.

По факту загрязнения вод прокурор Берестовицкого района Алла Кузьма возбудила уголовное дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Берестовицкий районный отдел Следственного комитета.