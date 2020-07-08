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ЭКОНОМИКА РБ
«АГРОМАШХОЛДИНГKZ» РАСШИРЯЕТ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
09:37 09.07.2020
Совместное производство продукции ОАО Гомсельмаш – АО «АгромашХолдингKZ» расширяет сеть сервисных центров в Казахстане.
Как сообщили ЭКОПРЕС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, в ближайшее время к текущим восьми центрам добавятся еще два филиала – в Туркестанской и Актюбинской областях.
Сегодня «АгромашХолдингKZ» выпускает широкую линейку комбайнов под маркой ESSIL. Помимо этого, на производственной площадке налажен выпуск жаток, подборщиков и сеялок.
Комбайны ESSIL занимают более 30% рынка зерноуборочных комбайнов Казахстана. На этом костанайский завод останавливаться не будет и уже сейчас занимается строительством цехов по увеличению локализации выпускаемой продукции.
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