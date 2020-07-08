ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 СОСТАВИЛА ОКОЛО BR23 МЛН – ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ


09:22 09.07.2020

Господдержка экономики в условиях COVID-19 составила около Br23 млн. об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 8 июля во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".

"По указу №143 "О поддержке экономики" преференции и налоговые льготы получили субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели на сумму около Br23 млн. Этот процесс идет постоянно, анализируются просьбы о поддержке", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Кроме того, был принят указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан".

К тому же правительство приняло решение по увеличению поставок техники на внутренний рынок, что должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий, добавил Роман Головченко.

Премьер-министр констатировал, что некоторые отрасли даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь.

"То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тыс. многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тыс. семей", - пояснил он.

В целом ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заверил премьер-министр.

"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - отметил Роман Головченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2020
валюта курс
EUR 2.7547
USD 2.4399
RUB 3.4301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7547 -0.0025
USD 2.4399 -0.0041
RUB 3.4301 +0.0419
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7530 2.7560
USD 2.4410 2.4450
RUB 3.4240 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 80.2000 80.5500
USD/RUB 71.2000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте