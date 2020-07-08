Господдержка экономики в условиях COVID-19 составила около Br23 млн. об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 8 июля во время общения с коллективом ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".

"По указу №143 "О поддержке экономики" преференции и налоговые льготы получили субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели на сумму около Br23 млн. Этот процесс идет постоянно, анализируются просьбы о поддержке", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Кроме того, был принят указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан".

К тому же правительство приняло решение по увеличению поставок техники на внутренний рынок, что должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий, добавил Роман Головченко.

Премьер-министр констатировал, что некоторые отрасли даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь.

"То есть они, наоборот, растут на фоне кризиса. Хорошо нам помогает жилищное строительство, в этом году уже 8,5 тыс. многодетных семей начали строительство жилья с государственной поддержкой. В следующем году эта цифра существенно вырастет, на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тыс. семей", - пояснил он.

В целом ситуация в экономике Беларуси контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заверил премьер-министр.

"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - отметил Роман Головченко.