Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 в тестовом режиме обеспечил мобильную связь и интернет-соединение на третьей линии Минского метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проверка связи показала техническую готовность сети А1 на станциях «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». После открытия третьей линии пассажиры метро смогут свободно звонить, в том числе в формате HD-Voice, а также пользоваться мобильным интернетом – как на платформах станций, так и в подземных переходах.

Кроме того, в самое ближайшее время связь А1 станет доступна в тоннелях между станциями «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Связь на других перегонах подземки появится после завершения работ другими белорусскими операторами, вовлеченными в проект.

На новом пусковом 3,5-километровом участке Минского метрополитена, как это уже сделано на Московской и Автозаводской линиях, будет реализовано ранее предложенное компанией А1 решение, которое заключается в прокладке излучающего кабеля – фидера – по стенам тоннелей. Он подключен к базовым станциям и заменяет собой привычные антенны сотовой связи, поэтому является источником устойчивого сигнала для мобильных устройств пассажиров подземки.

Чтобы к моменту открытия третьей линии метро пассажиры новой ветки получили возможность пользоваться всеми видами мобильных услуг от А1, после тестового запуска компания продолжит работы по настройке и оптимизации сети на станциях новой ветки и в перегонах между ними.

Реализацию проекта по обеспечению мобильной связи в перегонах Минского метрополитена компания А1 начала в 2018 году: к октябрю 2018 года завершила все подготовительные работы и начала монтаж оборудования в тоннелях, а с апреля по май 2019 года поэтапно запустила связь на различных участках Московской и Автозаводской линий. Благодаря этому на данный момент мобильная связь и интернет доступны абонентам А1 на всех действующих станциях и перегонах метро общей протяженностью 37,3 км.