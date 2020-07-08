Ввод в эксплуатацию очистных сооружений на производственном участке УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» в Быхове за первое полугодие 2020 года позволил сэкономить 60 тыс. киловатт-часов электрической энергии. Об этом рассказал заведующий сектором инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Александр Барсуков.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, очистные сооружения были введены в эксплуатацию в конце 2019 года после реконструкции. Этот важный энергоэффективный проект позволил полностью ликвидировать сбросы грязных стоков в реку Ирдицу (во время половодья вода из нее попадает в Днепр), а также повысить надежность эксплуатации очистных сооружений и получить условно-годовой экономический эффект в размере 37 тонн условного топлива.

Капитальный ремонт был осуществлен за счет кредита Международного банка реконструкции и развития.

Одной из целей проекта стало улучшение экологии путем нейтрализации загрязняющих веществ микроорганизмами. Стоки для них — это среда обитания, за счет которой они питаются и образуют укрупненные частицы. Частицы впоследствии выводятся из системы, унося с собой все вредные вещества. Для очистки биологическим путем через окисление стоков бактериями, находящимися в аэрируемом слое очистных сооружений, используются аэротенки. Живые микроорганизмы удаляют из стоков 98% загрязнителей, тогда как использование септика позволит осветлить стоки на 55-65%. Воды, прошедшие через систему, пригодны для повторного использования в технических целях.

Преимущества аэротенка по сравнению с другими технологиями очистки заключаются не только в высоком уровне очистки сточных вод, но и в отсутствии неприятных запахов и необходимости утепления самой установки, поскольку выделяемое в процессе тепло препятствует замерзанию стоков даже при низких температурах.

Еще одной целью проекта было снижение энергоемкости очистки сточных вод за счет автоматизации и диспетчеризации технологического процесса, а также замены устаревшего оборудования на энергоэффективное: если до реконструкции здесь эксплуатировались компрессоры установленной мощностью 90 кВт каждый, то после реконструкции в работе находятся турбовоздуходувки установленной мощностью 55 кВт.