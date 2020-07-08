В Могилеве будет создана школа программирования дронов. Проект стал одним из победителей конкурса Social Weekend и получил финансовую поддержку от нескольких менторов, в том числе от сооснователя EPAM, инвестора Леонида Лознера, и компании Intetics, пишет портал dev.by.

Как сообщается на странице Social Weekend в Facebook, проект DRONNY получил: от Леонида Лознера 5 тысяч рублей; аналогичную сумму от Максима Кузьмича (образовательные проекты в области естественных наук) и компании «5 элемент»; 1,3 тысячи рублей за победу в номинации от ментора Ирины Дубовик и компании Intetics; специальный приз на техническую поддержку сайта от hoster.by.

Полученные призовые на Social Weekend авторы проекта используют, в частности, для покупки дронов. Intetics оплатит годовую подписку на образовательную программу американской компании DroneBlocks для создания профессиональной программы обучения.

По проекту в школе программирования DRONNY учащиеся будут обучаться нескольким специальностям: программирование, управление дронами (программирование дронов, хореографию дронов и гонки дронов), 3D-моделирование и 3D-печать. Планируется, что школа заработает в сентябре этого года.