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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В ИЮЛЕ ПРОВЕДУТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ
17:54 08.07.2020
Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в июле личные приемы граждан в регионах республики.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 10 июля министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет примем граждан в Круглянском райисполкоме.
17 июля председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо будет принимать граждан в Гомельском облисполкоме.
24 июля состоится личный прием министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Жлобинском райисполкоме.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык 24 июля будет принимать граждан в Сморгонском облисполкоме; а министр юстиции Олег Слижевский - в Малоритском райисполкоме.
31 июля в Белыничском райисполкоме принимать граждан будет министр связи и информатизации Константин Шульган.
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