ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В ИЮЛЕ ПРОВЕДУТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ

17:54 08.07.2020 Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в июле личные приемы граждан в регионах республики. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 10 июля министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет примем граждан в Круглянском райисполкоме. 17 июля председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо будет принимать граждан в Гомельском облисполкоме. 24 июля состоится личный прием министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Жлобинском райисполкоме. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык 24 июля будет принимать граждан в Сморгонском облисполкоме; а министр юстиции Олег Слижевский - в Малоритском райисполкоме. 31 июля в Белыничском райисполкоме принимать граждан будет министр связи и информатизации Константин Шульган.