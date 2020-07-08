РУП «Минскэнерго» продолжает ремонтные работы на оборудовании распределительных сетей 10-0,4 кВ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в первом полугодии запланирован ремонт 1546 км линий электропередачи и 706 комплектных трансформаторных подстанций. В результате по итогам работ за пять месяцев энергетиками отремонтировано 1297 км линий электропередачи и 633 комплектных трансформаторных подстанций.

В целом, чтобы успешно подготовить электросети к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики Минской области заменят 152 км дефектного провода на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ и 466 км на ВЛ 0,4 кВ. Также будут заменены более четырех тысяч железобетонных опор, изоляторы, осуществлена выправка опор, замена арматуры.

По воздушным линиям 10-0,4 кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений. Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов.

Особое внимание энергетиков направлено и на то, чтобы проводить ремонтные работы максимально сократив неудобства для жителей Минщины.