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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ МИНЩИНЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 1297 КМ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 633 КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
17:46 08.07.2020
РУП «Минскэнерго» продолжает ремонтные работы на оборудовании распределительных сетей 10-0,4 кВ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в первом полугодии запланирован ремонт 1546 км линий электропередачи и 706 комплектных трансформаторных подстанций. В результате по итогам работ за пять месяцев энергетиками отремонтировано 1297 км линий электропередачи и 633 комплектных трансформаторных подстанций.
В целом, чтобы успешно подготовить электросети к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики Минской области заменят 152 км дефектного провода на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ и 466 км на ВЛ 0,4 кВ. Также будут заменены более четырех тысяч железобетонных опор, изоляторы, осуществлена выправка опор, замена арматуры.
По воздушным линиям 10-0,4 кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений. Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов.
Особое внимание энергетиков направлено и на то, чтобы проводить ремонтные работы максимально сократив неудобства для жителей Минщины.
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