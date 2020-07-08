Подведены итоги экологического конкурса «Энергия солнца для Зеленых школ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «А1», определены 7 «зеленых школ» – по одной в каждой области Беларуси и в Минске, в которых компания А1 установит панели, преобразующие солнечную энергию в электрическую.

Конкурс проводился А1 в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством образования и Программой Развития ООН в Беларуси среди учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи.

Для участия в проекте «Энергия солнца для Зеленых школ» поступило около трех десятков заявок. Допускались только учреждения, являющиеся обладателями специального диплома «Зеленой школы». Конкурсанты должны были рассказать о своем опыте реализации экологических и экосоциальных программ, акций и проектов, поделиться имеющимися долгосрочными планами в этом направлении, привести примеры вовлечения своих педагогов и учащихся в решение актуальных экологических проблем.

Итоги конкурса подводило жюри, в состав которого вошли представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, ПРООН, Республиканского центра экологии и краеведения и компании А1. По результатам подсчета баллов, набранных участниками, было определено семь школ-победительниц: по одной в каждой области Беларуси, а также в Минске.

Максимальное количество баллов по итогам конкурса «Энергия солнца для Зеленых школ» набрал Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения из Брестской области. Другие регионы также показали отличные результаты. Список победителей также пополнили: Витебская область – средняя школа №16 в Орше; Гомельская область – Утевская средняя школа Добрушского района; Гродненская область – гимназия Сморгони; Минская область – Борисовский центр экологии и туризма; Могилевская область – средняя школа № 3 в Осиповичах; Минск – Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

В каждом из учреждений-победителей компания А1 обеспечит установку комплектов специального оборудования для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

Конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ» - это не первая инициатива А1 в области возобновляемой энергии, которая обращает внимание на эффективность внедрения такого рода решений. С 2016 года в Брагинском районе Гомельской области функционирует солнечная электростанция из 85 тыс. солнечных панелей, возведенная на средства компании.